Vuelco de camioneta deja cuatro lesionados en Tacuato

Por
cactus24
-

El vuelco de una camioneta Ford azul ocurrido pasadas la 1:00 de la tarde de este jueves en Tacuato, parroquia Santa Ana del municipio Carirubana, dejó cuatro lesionados, según la información del periodista Gerardo Morón Sánchez.

Los lesionados fueron Marbelis Hernández, de 40 años, quien sufrió posible fractura de hombro izquierdo, herida abierta a nivel del maxilar superior y politraumatismos generalizados. La misma fue movilizada en ambulancia de Bomberos hasta el Hospital Doctor Rafael Calles Sierra.

La señora Bartola Hernández, de 73 años; Alí González, de 47 años y el niño Nerio Hernández, de 10 años, quienes sufrieron escoriaciones, fueron auxiliados y trasladados por Protección Civil. La GNB cooperó con el traslado de los lesionados.

Los cuatro lesionados son de la población de Urumaco, zona occidental del estado Falcón.

@version_moron_gerardo
Cactus24 (21-08-2025)
