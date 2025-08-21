Vicente Fernández Jr será papá a sus 61 años

Vicente Fernández será papá a sus 61 años. El cantante espera a su primer hijo en común con su esposa Mariana González, quien se encuentra embarazada.

La tarde del 19 de agosto, la pareja confirmó, a través de un video que publicaron en Instagram y luego de varias semanas de rumores, que se convertirían en padres.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

“Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, agregaron.

Vicente Fernández Jr y Mariana González acompañaron su publicación de las primeras imágenes de su bebé, sin revelar si se trata de un niño o una niña.

“Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”, sentenciaron.

Para el hermano mayor de Alejandro Fernández, el bebé que espera con Mariana González será su quinto hijo, mientras que para la ‘influencer’, el tercero.

De acuerdo con el cantante, ‘Baby Fernández’, como cariñosamente la pareja llama a su bebé, llegará al mundo en febrero de 2026.