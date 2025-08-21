Transforman los espacios urbanos en alrededores de Ciudad Deportiva Recreacional de Punto Fijo

Con el objetivo de consolidar ciudades más humanas y mejorar los servicios públicos, el gobernador Víctor Clark, en compañía del alcalde Luis Manuel Piña, inspeccionó los trabajos de intervención integral que se ejecutan en los edificios del sector Banco Obrero de Punto Fijo, municipio Carirubana.

De acuerdo al gobernador Clark, esta obra abarca las cuatro torres y forma parte de un plan más amplio para transformar los espacios urbanos, específicamente en los alrededores de la Ciudad Deportiva Recreacional «Ciudad de Punto Fijo».

En el marco de la segunda transformación de las 7 transformaciones, que impulsa el presidente Nicolás Maduro, da respuestas a las soluciones de dicha comunidad.

El embellecimiento de estos emblemáticos edificios no solo busca mejorar la infraestructura, sino también dignificar la calidad de vida de sus habitantes, ofreciendo espacios renovados y óptimos para cada uno de los vecinos.

Prensa Gobernación Falcón.

Cactus24 (21-08-2025)

