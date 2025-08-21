Reuters: EE. UU. despliega escuadrón anfibio en el sur del Caribe para combatir cárteles

EE. UU. ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar las amenazas de cárteles de drogas en América Latina, informaron el miércoles a Reuters dos fuentes cercanas al operativo bajo condición de anonimato.

Los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina. Aunque no se precisaron los objetivos puntuales del escuadrón, los recientes despliegues buscan abordar riesgos a la seguridad nacional provenientes de “organizaciones narcoterroristas” designadas oficialmente en la región.

Trump ha colocado la lucha contra los cárteles como uno de los pilares de su administración, vinculando esta estrategia con esfuerzos más amplios para limitar la migración y reforzar la frontera sur de Estados Unidos.

Las fuentes consultadas por Reuters enfatizaron que estas acciones forman parte de un plan integral para contrarrestar el crimen organizado en el continente, mientras la administración estadounidense intensifica la aplicación de leyes migratorias contra presuntos integrantes de estas bandas.

Cactus24 (21-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.