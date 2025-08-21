Presos por hurto en vivienda de El Tigre

El Cicpc informó que tras un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal El Tigre, se logró la detención de Eduar José Tovar Hernández (50), apodado El Niche y, Carlos Alberto Semedo García (43), apodado Berruga, involucrados en el hurto a una vivienda ubicada en la parroquia Edmundo Barrios, municipio Simón Rodríguez, El Tigre, estado Anzoátegui.

Señalan que a través del proceso técnico – científico realizado por los funcionarios, se pudo conocer que los detenidos junto a otros hombres aún en fuga; abrieron un boquete en una pared para ingresar a la vivienda y se llevaron prendas de valor y dinero en efectivo, el cual posteriormente se distribuyeron y utilizaron para gastos personales.

Por los hechos queda por detener a Johann Alfonzo Castellano Herrera (37), apodado El Tigre Mayor, Luis Manuel Figuera Guatarama (32), apodado El Tigrito, Hernán José Brito (38), apodado El Mosca, José Alberto Febres Saffon (35), apodado Febrero, Cristian Argenis Martínez Hernández (40), apodado El Negro Tines y, Julio Cesar Rodríguez (55), apodado Billy, quienes están siendo activamente buscados.

Así mismo reseñaron que Eduar Tovar y Carlos Semedo, fueron los encargados de conducir los vehículos usados durante el robo.

El Cicpc recuperó seis vehículos (motos y carros), tres de ellos adquiridos con el dinero hurtado.

El caso está a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 21-08-2025

