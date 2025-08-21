Ministro Padrino López a EE.UU.: no se atrevan a poner una mano en Venezuela

El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, por medio de un video publicado en redes sociales, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos que no se atrevan a agredir la soberanía de Venezuela: «Le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela».

Padrino también criticó a los gobiernos latinoamericanos que respaldan la estrategia de Washington, a quienes calificó de “vasallos” de intereses imperiales.

En sus declaraciones, el también ministro del Poder Popular para la Defensa, expresó que esta postura no solo representa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino al pueblo venezolano en su totalidad.

«Se lo digo en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo siente en sus corazones y en su sangre. Que no se atrevan, porque nosotros no somos nada más la Fuerza Armada. Somos un pueblo unido, que tiene identidad nacional, que quiere y ama la paz, que quiere y ama la patria», dijo Padrino López.

Cactus24 21-08-2025

