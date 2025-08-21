Mario Silva cuestiona silencio de Rusia y China ante presencia militar de EE. UU. en el Caribe

El conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, cuestionó la falta de pronunciamiento de Rusia y China ante el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

En la edición de su programa del pasado 19 de agosto, Silva aclaró que no se trataba de una queja, sino de una observación sobre el silencio de las potencias aliadas. Indicó que esperaba algún comunicado de Moscú o Pekín, especialmente tras la reciente cumbre en Alaska, y consideró extraño que hasta ahora no se haya hecho ningún pronunciamiento.

“Nos extraña que en una cumbre tan importante como la que se dio en Alaska no haya habido un comunicado de Rusia o de China. Cuando ves estos eventos de agresión contra Venezuela, debería haber un pronunciamiento. No es una queja, es una curiosidad”, comentó.

El pasado 15 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. Paralelamente, Estados Unidos envió tres destructores con misiles guiados Aegis hacia las costas venezolanas, una operación que, según Washington, busca enfrentar a los cárteles de droga y reafirmar su presencia estratégica en el Caribe.

“Evidentemente hay una amenaza implícita en proceso para una posible intervención. Lo que nos llama poderosamente la atención es el silencio de dos potencias como Rusia y China”, afirmó.

