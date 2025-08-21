Maduro convoca alistamiento nacional de la Milicia Nacional Bolivariana

El presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria a un proceso de alistamiento nacional de la Milicia Nacional Bolivariana, el fin de semana del 23 y 24 de agosto en cuarteles militares, plazas públicas centrales y en las 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral.

El mandatario nacional convocó a todas las personas interesadas en unirse al Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”. “¡Llamo a filas a todos!», aseveró.

Este proceso pretende reforzar la defensa de la patria y garantizar la unión entre los cuerpos militar, popular y policial. La orden es clara: “defender la nación en cualquier circunstancia”.

Durante su discurso, el presidente Maduro afirmó que la nación avanza en un trabajo diario, enfrentando las amenazas del imperialismo.

“Acá nosotros, con nuestra fuerza, poder y derecho a la paz“, subrayó. Enfatizó la importancia de la unidad nacional, que se fortalece cada día.

Por su parte, el comandante general de la Milicia Bolivariana, MG Orlando Romero Bolivar, dio la bienvenida al presidente, reafirmó su apoyo incondicional al gobierno ante las amenazas externas.

“El amor a la Patria es lo primero; juntos venceremos”, concluyó.

Maduro incorpora la Milicia Nacional Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado está acompañado de autoridades civiles y militares, además de voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, además del Coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral número 88.

Abreu, le dio parte informativa al mandatario nacional, explicando el sistema de defensa territorial y la existencia de armas antiaéreas y el órgano de defensa integral comunal en perfecta fusión popular-militar-policial.

Maduro agradeció el esfuerzo realizado por los vecinos y vecinas junto a los profesionales de la FANB, en el desarrollo de la doctrina militar revolucionaria, antiimperialista y chavista. “Toda nuestra doctrina revolucionaria y antiimperialista se ha forjado de 500 años de resistencias, de lucha y construcción, ahora, del Socialismo Bolivariano del Siglo 21”, expresó.

Confirmó que Venezuela tiene esta doctrina sólida, basada en la Constitución Bolivariana, para la defensa nacional, y que está apoyada por la poderosa Ley Constitucional de la FANB que incorpora a la Milicia Nacional como el quinto componente fundamental, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Cactus24 21-08-2025

