Guterres pide a Venezuela y Estados Unidos «resolver sus diferencias por medios pacíficos»

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado directo este jueves a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos” y a “ejercer la contención“.

La advertencia de la máxima autoridad diplomática mundial se produce tras el anuncio del envío por parte de Estados Unidos de tres destructores con más de 4.000 marinos hacia aguas cercanas a las costas venezolanas, cuya llegada sería fin de semana.

La portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, confirmó que el secretario general sigue “muy de cerca” los acontecimientos, aunque se abstuvo de calificar la movilización militar como una violación de la Carta de la ONU cuando fue interrogada al respecto.

Este despliegue naval es la última de una serie de acciones que han llevado la relación bilateral a un pico de tensión. Se suma al anuncio del pasado 8 de agosto, cuando el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa “mejorada” de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Cactus24 (21-08-2025)

