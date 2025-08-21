Funcionarios de Policarirubana acreditados por Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal

24 funcionarios de Policarirubana recibieron la certificación en investigación penal, emanado del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal (Visiip), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En un acto encabezado por la máxima autoridad de la Universidad Nacional de la Seguridad en Falcón, Dr. Juan José Eljuri; junto al comisario jefe (MSc) Robert Cuicas y su homólogo Juan Carlos Rojas, director general y subdirector del Cuerpo de Policía Municipal Bolivariana de Carirubana; los 24 funcionarios de distintos niveles de esta policía recibieron los certificados que los acredita competentes en materia de investigación penal, luego de la realización del curso promovido por la UNES.

El acto se desarrolló en las instalaciones de Policarirubana, donde el decano se trasladó para la entrega de las credenciales. Eljuri felicitó a los funcionarios por la capacitación realizada para beneficio propio y de la institución que representan.

El director de Policarirubana resaltó la disposición al estudio y mejoramiento personal que los uniformados tuvieron durante el período de formación en las seis cohortes. Cuicas asimismo destacó el hecho de que durante su gestión se habilitó el servicio de investigación penal de Policarirubana, cumpliendo con el protocolo del Viceministerio de Sistema Investigación Penal que los acredita como investigadores subordinados a la investigación emanada del Ministerio Público para delitos que no excedan los 8 años de prisión.

Esta actividad se realizó de acuerdo con las orientaciones del alcalde Luis Manuel Piña Peña para fortalecer el trabajo y la imagen institucional que va en pro de la comunidades de todo el municipio Carirubana.

La Policía de Carirubana ha tenido un avance frente a otras policías municipales del país, las cuales fueron creadas con la finalidad de apoyar las acciones administrativas de las alcaldías.//Nota de prensa.

Cactus24 21-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.