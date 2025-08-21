Foro Penal confirma la detención de un francés y un polaco

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La ONG venezolana Foro Penal confirmó este jueves la detención de dos extranjeros en el país, el francés Camilo Castro y el polaco Sergiy Rudavskyy.

La organización informó a Efe que arrestaron a Castro el 26 de junio en Paraguachón, una zona fronteriza con Colombia en el estado Zulia. Mientras que Rudavskyy, fue detenido el 7 de enero cuando viajaba en un barco privado hacia la isla de Margarita, en Nueva Esparta.

El Foro Penal registra 89 extranjeros detenidos en Venezuela que considera presos políticos, incluidos venezolanos que también poseen otra nacionalidad.//El Nacional.

Cactus24 21-08-2025

