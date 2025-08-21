Falleció el juez Frank Caprio a los 88 años, reconocido por su compasión y humanidad en la sala de audiencias

El juez estadounidense de celebridades y estrella de las redes sociales Frank Caprio murió a los 88 años, dijo su familia.

A lo largo de sus 40 años de carrera en Rhode Island, es famoso por utilizar la compasión y el humor para emitir juicios que tomaban en consideración las circunstancias personales de las personas en el banquillo de los acusados.

Los videos del juez Caprio presidiendo casos en su exitoso programa de televisión Caught in Providence han tenido miles de millones de visitas en las redes sociales, lo que le valió el título de «el juez más amable del mundo».

Su muerte tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas fue anunciada en su cuenta oficial de Instagram, donde fue recordado por su «calidez» y su «creencia inquebrantable en la bondad de las personas».

El juez Caprio había presidido miles de casos en su ciudad natal de Providence, Rhode Island, antes de embarcarse en una carrera televisiva.

Su característico estilo en los tribunales produjo clips virales que iban desde él invitando a los niños a sentarse con él detrás del estrado durante los casos hasta el anuncio de un «mini-juez» de peluche de sí mismo.

Un video de TikTok que muestra su rutina matutina (cepillarse los dientes, firmar su libro y ver videos de su propio programa) ha tenido más de 5 millones de visitas.

En una entrevista de 2019, el juez Caprio dijo que sus procedimientos judiciales «muestran una parte de la vida de Rhode Island que es muy interesante y refleja los mismos problemas que la gente está experimentando en todo el país».

David Caprio, su hijo, agradeció a los fans por su amor y apoyo e instó a la gente a «difundir un poco de bondad» en memoria de su padre.

En una declaración de Instagram a sus 3,4 millones de seguidores, el juez Caprio fue recordado por los «innumerables actos de bondad que inspiró».

«Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que lo conocieron», afirma el comunicado.

Durante su emisión, Caught in Providence fue nominada a tres premios Emmy diurnos, y el juez Caprio obtuvo dos de sus propias nominaciones el año pasado.

La empresa que está detrás del proyecto, Debmar-Mercury, rindió homenaje al «estilo único de compasión y sentido común» del juez Caprio.

«Lo extrañaremos mucho», dijeron los copresidentes Mort Marcus e Ira Bernstein en un comunicado.

Después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas en 2023, el juez Caprio dijo que estaba «totalmente preparado para luchar tan duro como pueda» y agradeció a sus seguidores por su apoyo.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el juez Caprio anunció que estaba nuevamente hospitalizado tras sufrir un “revés” en su tratamiento y pidió oraciones a sus seguidores.

Al juez Caprio le sobreviven su esposa de casi 60 años, Joyce Caprio, así como sus cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos.

