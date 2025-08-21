Un hombre identificado como Robert José Delgado Delgado (42), fue detenido por extorsionar bajo la modalidad «gota a gota».

La captura fue efectuada por funcionarios de la Delegación Municipal Cicpc Achaguas, estado Apure.

El organismo indica en redes sociales que a través del trabajo de campo se pudo conocer que Delgado operaba junto a Rafael Ramírez, apodado El Gocho, de nacionalidad colombiana, Emili González, apodada La Patrona, esposa de Rafael, Yibrandy Solis y otra fémina apodada La Doña, quienes se encuentran en fuga y se dedicaban a realizar préstamos exigiendo la devolución con grandes porcentajes y si las víctimas no accedían a dicho pago, eran atacadas.

Con la detención de Robert, se recuperó un Escuda CG-HERO, placa AM2A37G, 2 mil dólares estadounidenses en efectivo, dos celulares y, tarjetas de presentación.

Al ahondar en el trabajo de investigación, se determinó que alias El Gocho, es activamente buscado por las autoridades, por cuanto se encuentra investigado en dos sicariatos, donde una de las víctimas falleció y el otro resultó lesionado.

Cactus24 21-08-2025

