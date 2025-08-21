Con un dron derribaron un helicóptero en Colombia; seis policías muertos y siete heridos

Un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron durante la mañana de este jueves en los límites de los municipios de Amalfi y Anorí, cuando se encontraba realizando operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

Preliminarmente, desde la Policía Nacional informaron que seis personas murieron y otras siete resultaron heridas; fueron trasladados a centros asistenciales y su estado de salud es estable.

De acuerdo al portal El Colombiano, la aeronave derribada es una Black Hawk UH60 y era del equipo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que se encontraba sobrevolando esta zona para acompañar el procedimiento de erradicación.

Las autoridades señalaron que este ataque habría sido perpetrado por miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona y que estarían empezando a manipular drones para cometer estos ataques.

Esta estructura estaría al mando en esta zona de alias Manuelito o Guaracho, quien sería apoyado por alias Guillermino y alias Dávinson o Barbado en esta clase de atentados contra la fuerza pública.

Cabe destacar que este frente de las disidencias tiene como máximo cabecilla a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien está en la mesa de paz con el Gobierno Nacional.

Cactus24 21-08-2025

