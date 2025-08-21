Cantante de vallenato quiere ser presidente de Colombia

El reconocido cantante vallenato Álex Manga, recordado por su voz inconfundible en Los Diablitos, dejó atónitos a sus seguidores al revelar que ya comenzó a recoger firmas para lanzarse como candidato presidencial independiente.

En un video que se volvió viral, el artista aseguró:

“Así como me apoyaron en la música, quiero que me apoyen en este proyecto. Tengo buenas ideas y cualquiera puede ganar en este país”.

La noticia dividió opiniones: mientras algunos fanáticos le piden que siga cantando y no abandone su legado musical, otros creen que es hora de que figuras del espectáculo den el salto a la política.

Por ahora, Manga no ha dado detalles de su plan de gobierno ni de su equipo, pero su nombre ya entró en el debate público, generando polémica sobre hasta dónde puede llegar un ídolo musical cuando decide buscar el poder.

Cactus24 (21-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.