Cabello: Aquí no va a pasar nada, pero de ocurrir algo vamos por los que han pedido invasiones, sanciones y bloqueos

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Diosdado Cabello Rondón enfatizó que el país continuará en paz pese a los planes desestabilizadores, pero advirtió que de ocurrir algo en el país, «vamos por los que han pedido invasiones».

«Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después los que se asustan son ellos, aquí no va a pasar nada, pero cualquier cosa que pasé ustedes saben lo que vamos a hacer, se lo hemos dicho una y mil veces, si aquí ocurriera algo que no va a ocurrir nosotros iremos por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos ataquen, etc., etc., etc.», dijo.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

En su programa Con El Mazo Dando número 539, recordó que esta campaña de guerra sicológica, que ya había sido advertida, forma parte de las acciones que buscan generar fracturas internas en el liderazgo de la Revolución Bolivariana «y no van a poder».

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a los promotores de esta operación sicológica, advirtió que «tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose».

Cactus24 (21-08-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor