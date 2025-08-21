Al menos 5 muertos y 36 heridos deja explosión de carro bomba cerca de base aérea en Cali

Este jueves 21 de agosto se registró una explosión en las cercanías a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, departamento de Valle del Cauca, Colombia.

De acuerdo al medio local ‘El País de Cali’ al menos cinco personas fallecieron por la explosión y 36 resultaron heridas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que es «una reacción terrorista» de las disidencias por la “derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay».

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico», afirmó el mandatario.

De acuerdo con información preliminar, un camión lanzó dos artefactos explosivos contra la instalación militar, pero que no causaron daños significativos.

Mientras que otro camión ubicado en la parte externa de la base estalló, provocando la muerte de las personas y daños en los comercios aledaños.

El acalde de Cali ofreció una recompensa de 400 millones de pesos (casi 100.000 dólares) a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

Cactus24 21-08-2025

