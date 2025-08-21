372 migrantes venezolanos regresaron desde Bolivia y México este viernes

Redacción Cactus24 A.V
A bordo del vuelo número 60 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, 313 migrantes venezolanos  aterrizaron la tarde de este jueves en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.

El grupo proveniente de México en avión de Conviasa está conformado por 108 mujeres, 68 hombres y 61 niños.

Los 313 nuevos connacionales fueron atendidos por un equipo multidisciplinario de los diferentes órganos de seguridad, quienes, de manera conjunta, prestaron atención médica y social integral a este nuevo grupo de connacionales.

Más temprano, también arribó al aeropuerto de Maiquetía un vuelo proveniente de Bolivia con 59 venezolanos. Este grupo está integrado por 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y siete niñas.

Vale acotar, que el pasado 15 de agosto, también arribó al país un vuelo con 158 venezolanos desde la ciudad de Harlingen, Texas, Estados Unidos. Entre los repatriados se encontraban 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, quienes fueron posteriormente atendidos por la Policía de Migración.

Cactus24 21-08-2025

