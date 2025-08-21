21 países rechazan plan de Israel de colonizar Cisjordania

El plan de colonización en Cisjordania ocupada, aprobado el miércoles por Israel, es «inaceptable» y constituye «una violación del derecho internacional», afirmaron este jueves 21 países, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Italia y Canadá.

«Condenamos esta decisión y exigimos su revocación inmediata en los términos más firmes», indica un comunicado conjunto en referencia al proyecto de construcción de 3.400 viviendas en el territorio.

El texto también está firmado por Australia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia.

«La acción unilateral del gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en el Medio Oriente», afirma el comunicado, que cuenta también con la firma la alta representante para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

El secretario general de la ONU, portugués António Guterres, advirtió el miércoles que el asentamiento partiría Cisjordania en dos y presenta una «amenaza existencial» a un Estado palestino continuo.

La Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania, condenó rápidamente la medida. «Esto socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados, establecer un Estado palestino sobre el terreno y fragmenta su unidad geográfica y demográfica», sostuvo.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, llamó la semana pasada a acelerar la implementación del plan y a anexar Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países sobre su intención de reconocer un Estado palestino.