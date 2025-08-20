Telescopio Webb descubre nueva luna alrededor de Urano

El Telescopio Espacial Webb detectó una nueva luna diminuta que orbita Urano .

El nuevo miembro de la pandilla lunar , anunciado el martes por la NASA, parece tener tan solo 10 kilómetros de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante observaciones en febrero.

Los científicos creen que se ocultó durante tanto tiempo (incluso eludió a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años) debido a su debilidad y pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan el nombre de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Aproximadamente la mitad son más pequeñas y orbitan el planeta a menor distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva el total del planeta a 29.

La nueva incorporación podría indicar que hay más lunas de tamaño pequeño que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno del Instituto SETI, quien estuvo involucrado en el descubrimiento.

“Probablemente haya muchos más y simplemente tenemos que seguir buscando”, dijo Tiscareno.

Cactus24 (20-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.