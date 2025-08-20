Sexagenario detenido por acosar a una niña y una adolescente

Preocupadas, temerosas y angustiadas una jovencita de 16 años en compañía de su madre acudieron a la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) región Paraguaná a denunciar a su vecino por violencia verbal y psicológica.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, director de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Falcón, informó que la adolescente manifestó que este sujeto, su vecino, las agredía cada vez que ellas estaban en la calle, o iban a la tienda o simplemente a jugar la de ocho años.

En vista de este constante acoso y señalamientos decidieron formular la denuncia identificando a su agresor como Marco Antonio (61) andamiero, residente del sector El Paraíso Norte, vía Santa Ana carretera vieja donde fue detenido.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía respectiva para que continúe con lo establecido en las normas, tal como lo indica el director general de la Policía de Falcón, General Miguel Morales Miranda.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (20-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.