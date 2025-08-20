Se introdujo un coco verde por el ano

La pequeña ciudad de Lucas do Río Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso, es conocida por su agricultura. Sin embargo, en los últimos días fue noticia por un hecho no relacionado con esta actividad (aunque, en rigor, tiene que ver con la fruticultura).

Según informara el portal Terra MT Digital, el pasado sábado un hombre de 50 años ingresó en el Hospital São Lucas con un cuadro clínico singular: tenía un coco verde dentro del recto.

El sujeto se introdujo el fruto con sus manos y luego no fue capaz de hacerlo salir de la misma forma. Así las cosas, no hubo otra solución que hacerlo pasar por el quirófano, debido a que el objeto «ya había subido a la región abdominal, y representaba un riesgo para la vida del paciente». La intervención fue un éxito, y el paciente convalece.

Fuentes locales dijeron al citado medio que el sujeto es «reincidente» en ese tipo de situaciones, y que en el mismo hospital ya se le había brindado atención por episodios similares. Sin embargo, hasta ahora no había sido menester recurrir a cirugía.

Las mismas fuentes detallaron que la fruta era aproximadamente «del tamaño de una mano», lo que llamó la atención de los médicos.

El episodio cobró trascendencia luego de que fuera replicado por el influencer brasileño Luiz Bacci, quien es seguido por millones de internautas.

Cactus24 (20-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.