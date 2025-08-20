Pelotero dominicano suspendido 10 juegos por lanzar bate durante partido de rehabilitación

El pelotero dominicano y pieza de Seattle Mariners, Víctor Robles, fue el protagonista de un hecho lamentable en días recientes en Ligas Menores.

El jardinero nacido en Santo Domingo vivió un hecho que acaparó los reflectores del mundo deportivo cuando después de un pelotazo en medio de un juego entre filiales de Triple A perdió los cabales y decidió lanzarle el bate al pitcher rival, Joey Estes, de Las Vegas Aviators. En tal sentido, la oficina del Comisionado de Grandes Ligas anunció en medio de la jornada de este 19 de agosto que el quisqueyano tendría una sanción disciplinaria.

La noticia fue informada por múltiples reportes, siendo uno de ellos el de Bob Nightengale de USA Today, quien a través de su perfil oficial en la red social X anunció que: «El jardinero de Seattle Mariners, Víctor Robles, fue suspendido 10 juegos por la MLB por el incidente con el bate el domingo durante su rehabilitación en las Ligas Menores. Robles está apelando la decisión». Minutos más tarde llegó el comunicado oficial.

COMUNICADO OFICIAL DE GRANDES LIGAS

El outfielder de Seattle Mariners, Victor Robles, quien actualmente está en una asignación de la División de la División con los Triple-A Tacoma Rainiers de la Liga de la Costa del Pacífico, ha recibido una suspensión de 10 juegos y una multa no revelada por su conducta durante la parte alta de la tercera entrada en el juego del domingo por la tarde en Las Vegas, anunció hoy Major League Baseball. Michael Hill, Vicepresidente Senior de Operaciones en el Campo de la MLB, hizo el anuncio.

La suspensión de Víctor Robles estaba programada para ser efectiva el primer día que sea devuelto a la Lista Activa de Grandes Ligas. Sin embargo, el pelotero ha optado por presentar una apelación. Así, la disciplina se mantendrá en suspenso hasta que ese proceso esté completo.

