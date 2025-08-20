Nueve años y cuatro meses de prisión por abuso sexual de una niña y una adolescente

Alejandro Alonso Guanipa Medina de 30 años fue condenado a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión; luego de que admitió en juicio su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de una niña de 10 años de edad y una adolescente de 12 años.

Tal hecho ocurrió el 6 de enero de 2024 dentro de una vivienda ubicada en el municipio Miranda del estado Falcón.

Aquel día el sujeto llegó a la casa de las víctimas, entró al cuarto donde estaban durmiendo y les tocó sus partes íntimas. Ambas se despertaron asustadas y el agresor huyó.

Al día siguiente las niñas le contaron a la abuela lo que había pasado y el 8 de enero unas primas de ella denunciaron el caso ante del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al individuo lo atraparon en su residencia.

En el juicio, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación por la comisión de abuso sexual sin penetración en perjuicio de ambas víctimas. El Tribunal Único de Juicio de Violencia Contra la Mujer en esa entidad dictó la sentencia.

Cactus24 (20-08-2025)

