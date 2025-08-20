Jorge Rodríguez advierte: Extranjero que entre sin permiso, no sale

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, emitió una advertencia contundente este martes, en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale. Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”, afirmó Rodríguez desde el Palacio Legislativo, durante una transmisión por la televisión estatal venezolana.

Rodríguez justificó su declaración asegurando que Venezuela ha combatido y derrotado a bandas criminales, al narcotráfico y grupos paramilitares, y que la defensa del territorio nacional es una prioridad. Recalcó que no se trata de una provocación, sino de un mensaje “responsable” frente al contexto geopolítico actual.

“Esto no es una bravuconería ni un intento de provocaciones. Lo digo de forma responsable. Estamos obligados a defender este suelo sagrado”, subrayó.

