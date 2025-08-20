Hombre murió ahogado en playa de La Guaira

Por
cactus24
-

Durante la temporada vacacional, se registró el fallecimiento de un hombre en Paseo Macuto, playa B en el Litoral Central.

William Daniel Sánchez Rivera, de 64 años, falleció por presuntamente ingerir alimentos y no guardar el reposo correspondiente. Pese a que un salvavidas intentó brindarle primeros auxilios, murió.

Funcionarios de la Policía del Estado, Bomberos, Cicpc y Senamecf acudieron a la ubicación, donde rescataron el cuerpo e iniciaron las investigaciones forenses.

Se conoció que Rivera habría acudido a la región para compartir con su familia. En el mes de agosto, es el segundo caso de deceso por inmersión registrada en la entidad.

Cactus24 (20-08-2025)

