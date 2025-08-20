Hermanos Menéndez podrían salir en libertad condicional tras 30 años en prisión

Los hermanos Menendez están listos para exponer sus argumentos con el fin de obtener libertad condicional, marcando el momento más cercano que han estado de obtener la libertad desde sus condenas hace casi 30 años por asesinar a sus padres.

Erik y Lyle Menendez fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por matar a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Tenían 18 y 21 años en ese entonces. Aunque los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos mataron a sus padres por una herencia multimillonaria.

Los hermanos se volvieron elegibles para libertad condicional después de que en mayo un juez de Los Ángeles en mayo redujo sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a entre 50 años y cadena perpetua, haciéndolos inmediatamente elegibles para libertad condicional bajo la ley de California porque tenían menos de 26 años cuando cometieron sus crímenes.

Un panel de dos o tres funcionarios de una junta de comisionados designados por el gobernador evaluará a los hermanos individualmente. Erik Menendez tendrá su audiencia el jueves por la mañana, seguido por Lyle Menendez el viernes, a través de videoconferencia desde el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

La junta evaluará si los hermanos representan un “peligro para la sociedad” si son liberados, considerando factores como el historial criminal, la motivación para el crimen y signos de remordimiento, comportamiento mientras estaban en prisión y planes para el futuro, según el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California.

Incluso si la junta concede su libertad condicional, podrían pasar meses hasta que los hermanos salgan libres, si es que lo hacen. Si la junta concede la libertad condicional a cada hermano, el director jurídico tiene 120 días para revisar el caso. Luego, el gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para ratificar o negar la libertad condicional. Sólo entonces, si Newsom ratifica la libertad condicional, los hermanos Menendez podrían salir de prisión.

La decisión del juez de finalmente dar una nueva sentencia a los hermanos se produjo luego de meses de resistencia de los fiscales actuales, quienes argumentaron que los hermanos no habían asumido adecuadamente la responsabilidad por sus crímenes.

