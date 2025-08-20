Ebrio fue detenido por alteración del orden público, resistencia y ultraje a funcionario

En horas de la tarde de este martes, efectivos pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Nro 07, practicaron la aprehensión de un sujeto por alteración del orden público, resistencia y ultraje a funcionario.

El Comisario Jefe Jorge Yamarte, director del Ccp 07, explicó que recibieron la denuncia por alteración del orden público de un sujeto en estado de embriaguez en la calle Orquídea de Amuay por lo que los efectivos se hicieron presentes.

Al llegar y abordar al ciudadano muy ebrio tornó una actitud hostil y grosera en contra la comisión lanzando puños, teniendo que ser aprehendido.

Se trata de Wilson José (54) con residencia en Amuay alias «El Puto», quien fue puesto a disposición de la Fiscalía pertinente para que continúe con lo establecido en la ley.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (20-08-2025)

