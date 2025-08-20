Dos hombres detenidos tras protagonizar una riña en Los Rosales

Dos hombres fueron detenidos por protagonizar una riña en la comunidad de Los Rosales, (Punto Fijo) donde uno de ellos está requerido por la justicia por uno de los delitos tipificados en la Ley de Drogas.

Explicó el comisario jefe (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana; que como producto de la riña con arma blanca, ambas personas de 22 y 31 años resultaron heridas, el mayor de ellos se llevó la peor parte , quien presentó una herida en el hemitórax izquierdo y quien por esta razón se encuentra recluido en el hospital Dr. Rafael Calles Sierra, bajo custodia policial.

Además de estar requerido por la incomparecencia injustificada a las audiencias preliminares por la comisión de los delitos de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el individuo presenta registro anterior por el mismo delito, por el delito de violencia con amenaza a la vida, por hurto agravado, por robo de vehículo automotor y por aprovechamiento; causas cometidas entre 2015 y 2024.

La Fiscalía XV del Ministerio Público conoció de las actuaciones, plasmadas en el expediente DC-08-0126-25.

Policarirubana

Cactus24 (20-08-2025)

