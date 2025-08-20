Bolivia declara emergencia nacional por incendios forestales

El Gobierno de Bolivia aprobó un Decreto Supremo que declara Situación de Emergencia Nacional ante la presencia de incendios forestales en el país, mientras que el Tribunal Agroambiental ratificó que la pausa ecológica está vigente en todo el territorio nacional, lo que significa que están prohibidos los chaqueos, las quemas y cualquier uso del fuego.

El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó que el Decreto Supremo tiene como finalidad proteger la salud de la población, el medio ambiente, la biodiversidad y las actividades productivas.

La medida autoriza a los distintos niveles del Estado –nivel central, gobernaciones y municipios– a realizar contrataciones directas, traspasos presupuestarios y gestiones de cooperación internacional, además de convocar al cuerpo diplomático y a organizaciones internacionales a través de la Cancillería.

Según el último reporte, Bolivia amaneció con 720 focos de calor: 549 en Santa Cruz, 140 en Beni y 15 en Potosí. Actualmente se mantienen ocho fuegos activos, de los cuales tres se han convertido en incendios forestales en Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

Con la declaratoria de emergencia, el país podrá acceder a líneas de financiamiento internacional, entre ellas el crédito de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la atención de eventos extraordinarios.

Cactus24 20-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.