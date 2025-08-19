Encerraron y amenazaron a una mujer por horas en Carora

Por privación ilegítima e intento de homicidio quedaron detenidos dos hombres en el sector Torrellas de Carora, municipio Torres.

Una fuente policial indicó que dos delincuentes ingresaron a la vivienda de una comerciante, con el fin de robarla; sin embargo, la mantuvieron por unas horas encerrada y la amenazaban con matarla.

Al conocer sobre el ingreso de dos desconocidos, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), se trasladaron hasta el sector y con mucha cautela se desplegaron en la casa para lograr rescatar a la víctima.

La fuente indicó que la rápida acción de los militares frustró un homicidio, ya que los delincuentes en varias ocasiones amenazaron con asesinarla.

Después que los militares ingresaron a la vivienda lograron detener a dos delincuentes por los presuntos delitos de robo agravado y homicidio en grado de frustración. A los dos los trasladaron hasta la sede del Conas en Carora y quedaron a la orden del Ministerio Público.

Una vez llevado a cabo el procedimiento fueron trasladados hasta tribunales porque se les celebraría la audiencia de presentación, en la que se les imputaron los presuntos delitos.

Una fuente interna de tribunales sostuvo que el Juzgado ordenó la encarcelación de estos dos hombres y les libró boleta para ser trasladados al Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como la antigua cárcel de Uribana./La Prensa de Lara.

