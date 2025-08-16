Trump elogia la reunión con Putin como «productiva» después de que las conversaciones sobre Ucrania no lograran un avance

La cumbre de alto riesgo del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin no resultó en ningún avance, pese a que Trump la describió como “productiva”, mientras que Putin propuso otra reunión en Moscú.

La Casa Blanca había restado importancia a las conversaciones, vistas inicialmente como un intento de lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania , y la portavoz Karoline Leavitt calificó la cumbre como “un ejercicio de escucha para el presidente”.

Tras la reunión del viernes, Trump dijo: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Ucrania no participó en las conversaciones, lo que avivó la preocupación de que un posible acuerdo pudiera comprometer la soberanía del país. “Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra, y contamos con una postura firme de Estados Unidos… Es necesaria una reunión de líderes, como mínimo, entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia”, declaró el presidente Volodymyr Zelenskyy en una publicación en X antes de la cumbre.

Esta fue la primera visita de Putin a Estados Unidos en aproximadamente una década, y el presidente ruso enfatizó que las relaciones bilaterales atraviesan un momento difícil. La reunión se celebró en Alaska, que antiguamente era territorio ruso.

“Acordamos muchísimos puntos… Diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos avanzado”, declaró Trump en una conferencia de prensa conjunta con Putin. Los líderes no respondieron preguntas de la prensa.

Putin calificó las conversaciones como un “punto de partida”, tanto para la resolución del conflicto con Kiev como para mejorar las relaciones con Washington, que según él habían “caído al punto más bajo desde la Guerra Fría”.

Trump afirmó que las observaciones de Putin fueron “profundas” y añadió que hablaría con la OTAN y Zelenski para mantenerlos informados sobre las conversaciones con Rusia. “En última instancia, la decisión es suya”, afirmó.

Se acordaron muchos puntos. Solo quedan unos pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo, dijo Trump, sin dar más detalles.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, se han celebrado múltiples rondas de negociaciones de paz, pero no ha habido ningún avance en el fin de las hostilidades.

En una entrevista con Fox News tras la cumbre del viernes, Trump le pidió a Zelenski que llegara a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. “Hay que llegar a un acuerdo. Sí. Mira, Rusia es una gran potencia, y ellos no. Son grandes soldados”, dijo.

Los medios de comunicación rusos se mostraron optimistas el viernes ante la reunión de Putin con Trump, considerándose la cumbre una victoria para Moscú. Los comentarios en los medios estatales rusos calificaron las conversaciones de positivas para Rusia. El ánimo en Ucrania era sombrío ante el temor de que el país perdiera territorio como parte de un acuerdo negociado por Trump.

Cactus24 (16-08-2025)

