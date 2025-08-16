Sexagenario fallece tras caer en una boca de visita

Los Bomberos de Caracas rescataron la tarde del viernes 15 de agosto el cuerpo de un hombre de 65 años de edad que cayó en una boca de visita.

A través de su canal en Telegram, el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, indicó que los funcionarios recuperaron el cuerpo del sexagenario en la parroquia El Valle; específicamente en la calle 2 del sector La Torrentera.

De acuerdo con la información oficial, el hombre -que estaba en condición de calle- cayó en una boca de visita con una profundidad de cinco metros de una alcantarilla.

Los bomberos lograron subir el cuerpo del sexagenario mediante técnicas especiales de rescate.

 

Cactus24 (16-08-2025)

