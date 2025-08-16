Pitcheo venezolano silencia a Canadá en el Mundial de Pequeñas Ligas

Sebastián López y Andrés Reyes Querales se combinaron para una actuación brillante en el montículo. Reyes, quien fue el abridor, lanzó cinco entradas sólidas, permitiendo solo un hit, ponchando a siete bateadores y sin permitir carreras. López, en relevo, se encargó de la última entrada, sin permitir hits ni carreras. En total, el dúo solo permitió un imparable, ponchó a ocho rivales y no otorgó boletos.

La ofensiva venezolana fue oportuna para respaldar el excelente pitcheo. En la primera entrada, Saúl Vegas Durán anotó la primera carrera tras recibir una base por bolas. El equipo amplió la ventaja en la segunda entrada con un sencillo de Andrés Reyes Querales que impulsó una carrera, mientras que Félix Hoyano y Juan Reyes sumaron dos carreras más con jugadas de selección.

Con este triunfo, Venezuela se mantiene en la Ronda de Ganadores de la llave internacional y enfrentará a Japón el próximo lunes 18 de agosto a la 1:00 de la tarde.