Petro ordenó revocar licencia a un canal de televisión

Durante un nuevo consejo de ministros transmitido en la noche de este viernes, 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, pese a que la concesión actual está vigente hasta 2037.

En la instrucción, Petro le indicó a Molina que el objetivo de su orden es una «nueva forma de manejar la televisión» que, según el mandatario, debe estar en manos de las «juventudes, de la gente del arte y la cultura», y no del gobierno ni de «potentados económicos».

La orden presidencial surge en medio de un contexto de tensiones entre el Ministerio de las TIC y Plural Comunicaciones SAS, la empresa que actualmente opera el Canal 1 bajo la Concesión No. 001 de 2017.

Aunque el presidente no explicó bajo qué circunstancias o argumentos se debería caducar la concesión, le dijo a Molina que «ahí hay irregularidades».

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CANAL 1

Durante una charla con El Tiempo, Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, respondió a la orden de revocación de Petro.

«No existe sustento jurídico para lo que solicita el presidente. La concesión de Canal 1 está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Además, desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos», agregó Avendaño.

En mayo del presente año, se supo que el Ministerio, por medio de la Dirección de Industria de Comunicaciones, ha investigado supuestas irregularidades vinculadas con la modificación de la composición accionaria de la empresa sin la autorización previa del Ministerio.

No obstante, Plural Comunicaciones, respondió a las acusaciones, calificándolas de un intento de «expropiación», al sostener que la concesión del Canal 1 y su propiedad no han cambiado y que las modificaciones de socios son permitidas por la ley.

Cactus24 (16-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.