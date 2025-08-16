Mató a su amigo de varias puñaladas y evadió la justicia por años

Genderson Javier Torres Peña de 31 años, fue detenido en la Urbanización Eligio Macías Mujica de Barquisimeto, estado Lara, por el homicidio de Pedro José Pérez Pérez, ocurrido en el Barrio el Triunfo, de la misma ciudad en noviembre del año 2011.

Según la información difundida en redes sociales de comisario del Cicpc, Dougals Rico, el día del hecho, había sostenido una riña con el occiso, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas, optando el agresor en partir una botella y abalanzarse sobre la víctima, propinándole múltiples heridas, hasta causarle la muerte, huyendo Genderson del territorio venezolano.

Tras ahondar en las investigaciones se pudo conocer que Torres, había regresado al territorio nacional, donde se encontraba haciendo uso de la identidad de su hermano, quien se encuentra en Chile, esto con la finalidad de evadir su responsabilidad penal.

Por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (16-08-2025)

