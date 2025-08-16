Joven rescató una bebé abandonada en un basurero

En el centro del barrio El Edén de Montería (Colombia), un lamento rompió el silencio de durante la mañana de este jueves 14 de agosto. No era el ruido habitual de la calle, sino el llanto desesperado de una bebé recién nacida, como si fuera un grito de auxilio.

El sonido salió de un basurero, donde, dentro de una bolsa, estaba la bebé, quien fue abandonada a su suerte. El hallazgo, que conmovió a todos, dio un giro inesperado este viernes 15 de agosto con la aparición de una mujer quien aseguró ser la madre de la menor.

La historia de esta bebé, rescatada de la basura, comenzó cuando un joven identificado como Joel Agames, un vecino del sector, caminaba con su padre cuando el llanto, imposible de ignorar, captó su atención.

“Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos”, narró Agames a los medios locales. Con los nervios a flor de piel, vio que la bolsa se movía y, sin dudarlo, llamó a la policía.

“Llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer”, confesó. Gracias a la rápida respuesta de la Policía Nacional, la bebé fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

Luego, el equipo médico confirmó el milagro: la niña se encontraba en perfecto estado de salud. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección de la menor.

Así va el caso de la bebé: su madre la habría abandonado por estrés postparto

En un comunicado, el ICBF explicó que la bebé permanecerá bajo su cuidado hasta que unas pruebas de ADN confirmen la identidad de la mujer que apareció diciendo ser la madre de la menor, y que al parecer fue ella misma quien la abandonó.

La mujer se presentó ante la Defensoría de Familia y afirmó haber actuado bajo un profundo “estado de profundo estrés emocional” o “estrés postparto”. Así que para demostrar su maternidad, solicitó voluntariamente una prueba de ADN.

Cactus24 (16-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.