Hombre perdió la vida frente a sus hijos tras ser atacado por un cocodrilo en Indonesia

Un video horrible ha mostrado el impactante momento en el que un hombre fue arrastrado por un cocodrilo frente a los gritos de su familia en Indonesia .

El hombre, identificado como Arifuddin, de 53 años, se estaba bañando con familiares a lo largo del río Bulete, en el sur de Sulawesi, el jueves por la tarde cuando el reptil lo atacó, hundiéndole los dientes en la pierna.

El padre de cuatro hijos gritó de dolor cuando el depredador lo atrapó con sus mandíbulas y lo arrastró hacia el agua.

Las imágenes capturaron el horrible ataque, mostrando a Arifuddin extendiendo desesperadamente un brazo mientras luchaba por mantenerse a flote en medio del río.

Varios aldeanos se acercaron para intentar ayudar mientras se oían gritos de pánico, pero él desapareció bajo la superficie antes de que pudieran alcanzarlo.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar en Wajo Regency después de los informes del ataque alrededor de las 6 p.m. hora local.

Más tarde vieron al cocodrilo transportando el cuerpo de la víctima a través de las aguas fangosas, pero no pudieron recuperarlo inmediatamente.

El reptil permaneció en la zona durante varias horas, nadando en círculos antes de descansar finalmente en un banco a una milla de donde habían capturado a Arifuddin.

Los residentes fabricaron una trampa rudimentaria para atraer al cocodrilo, atrayéndolo hacia ellos en una tensa lucha. Finalmente, lo ahuyentaron a pedradas.

Los restos de Arifuddin fueron recuperados y entregados a sus familiares para su entierro.

Jerry Saputra, del Equipo de Rescate de Bomberos del Sector Pitumpanua, dijo: ‘Inicialmente, la víctima se estaba bañando con sus familiares.

Pero poco después, se le oyó gritar. Sus familiares se dieron cuenta de que un cocodrilo lo había atacado.

“Logramos evacuar a la víctima, la distancia era de aproximadamente una milla desde el punto de partida donde fue atacado”.

Los lugareños dijeron que estaban sorprendidos porque el río, a menudo utilizado para bañarse y lavar ropa, hasta entonces no había sido considerado un hábitat de cocodrilos.

Cactus24 (16-08-2025)

