Fallece la diputada indígena del Psuv Yosmary Fernández

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, confirmó en horas de la noche del viernes 15 de agosto el fallecimiento de Yosmary Fernández, una destacada lideresa del pueblo Wayuu, nacida en la Guajira, quien dejó una huella notable en la política y en la lucha por los derechos de las comunidades indígenas.

A través de su cuenta de Instagram, el gobernador Caldera expresó su profundo pesar por la pérdida de quien describió como «una hermana, mujer, joven y lideresa». El mandatario destacó su incansable labor en la «reivindicación de los derechos, la organización y las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana». En su mensaje, el gobernador envió un «abrazo fraterno» a la familia de Fernández y concluyó con un sentido «Descansa en paz, hermana Yosmary Fernández. Maleiwa te recibe. ¡Hasta la victoria siempre!».

Yosmary Fernández fue una figura clave en la representación indígena a nivel nacional. Fungió como presidenta del Parlamento Indígena en la Asamblea Nacional de Venezuela, un cargo que ocupó en 2020 y desde el cual trabajó en la defensa de su comunidad

Su compromiso y liderazgo han sido reconocidos por diversas autoridades, incluyendo a la alcaldesa de la Guajira, Marianela Beltrán, y otros representantes de los poderes públicos del estado y los municipios. El legado de Yosmary Fernández será recordado por su dedicación y su contribución a la representación de los pueblos indígenas en el país.

16-08-2025

