Detienen a veinte migrantes venezolanos a bordo de una embarcación en Trinidad y Tobago

Veinte inmigrantes indocumentados, incluidos ocho niños, fueron detenidos en Cedros (Trinidad y Tobago) el 13 de agosto después de intentar ingresar al país ilegalmente.

La Policía dijo que una embarcación de la Guardia Costera interceptó una piragua que transportaba a seis hombres, seis mujeres y ocho niños de nacionalidad venezolana mientras patrullaba en aguas de Icacos, Cedros, alrededor de las 10 de la noche.

Los adultos tenían entre 25 y 41 años, mientras que los niños tenían entre cinco y 17 años.

La Guardia Costera también encontró en la embarcación 32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carnes variadas, una jaula con 14 pájaros camachuelos, tres paquetes transparentes con una sustancia blanca en polvo y cinco tarrinas de pudín de cerdo y salchichas. Se cree que los artículos de contrabando hallados en la embarcación fueron introducidos ilegalmente a ese país.

La Unidad de Investigaciones Especiales de la policía analizó la sustancia en polvo y determinó que no era una droga peligrosa. La Guardia Costera trasladó la embarcación a la bahía de Staubles para su custodia, mientras que los detenidos permanecieron bajo custodia en la comisaría de Cedros.

Esa misma noche, según informó un comunicado de prensa de la policía el 14 de agosto, seis venezolanos fueron detenidos en una piragua cuando intentaban ingresar al país ilegalmente.

Cactus24 (16-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.