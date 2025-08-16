Detenido integrante de red de trata de personas

Un hombre implicado en una red de trata de personas a nivel transnacional, fue detenido en el marco de una investigación exhaustiva que reveló la participación activa del detenido en los delitos de facilitación, transporte y traslado de víctimas con fines de explotación sexual.

Se pudo determinar que, Evelio José Rivas La Rosa (53), se encargaba de la logística, del traslado de las víctimas dentro del territorio nacional. Su función era facilitar el movimiento de estas personas para su posterior envío a Trinidad y Tobago, donde eran explotadas sexualmente.

Su detención se generó en el sector Guarapiche II, parroquia Altos de los Godos, municipio Maturín, estado Monagas, recuperándose un Terios Cool, un motor fuera de borda y un celular.

El sujeto queda a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (16-08-2025)

