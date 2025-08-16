Bebé murió ahogado en un tobo con agua: hay cuatro detenidos, entre ellos su madre

Funcionarios del Cicpc del estado Yaracuy detuvieron a cuatro personas, incluyendo a la madre de la víctima, en relación con la trágica muerte de un bebé de dos meses, en Chivacoa.

El lamentable suceso ocurrió este miércoles en el sector José Félix Ribas, conmocionando a los vecinos de la comunidad.

Las investigaciones preliminares, apoyadas por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), revelaron que el niño presentaba lesiones craneales, y que su muerte pudo ser causada por sumersión, en un tobo con agua.

Presuntamente, la madre del bebé, lo habría agredido en varias ocasiones, ocasionándole fracturas en la cabeza.

Los otros detenidos son la abuela materna y dos tíos paternos, quienes, al parecer, tenían conocimiento de la situación y no actuaron para proteger al menor.

El padre del recién nacido, también está bajo investigación para esclarecer su posible participación o complicidad en los hechos.

Cactus24 (16-08-2025)

