Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras salida de Venevisión

Recientemente, el veterano presentador y comediante Wilmer Ramírez protagonizó uno de los episodios más comentados al anunciar que, renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.

¿La razón? Se sintió relegado durante la apertura del flamante Estudio 1. Como si eso fuera poco, en un arranque de lealtad, defendió con vehemencia a su colega Henrys Silva, dejando claro que, las injusticias no pasarán en silencio.

En un video difundido por el programa Sábado en la Noche de Globovisión, expresó: “Me parece que debió haber sido así que estuviésemos los tres, que estuviese Henry, ya que es el animador más antiguo de Sábado Sensacional en este momento. Pero no fue así, la directiva va por otro lado”.

Esa sensación de ser ignorado fue el detonante. Wilmer tomó sus pertenencias del camerino y se marchó, remarcando: “No me dolió tanto el no estar en esa tarima. Pero creo que otras personas se lo merecían. Ese es mi parecer… ya ni soy del canal”.

Sin rodeos y sin filtros, agradeció sus más de 30 años brindando humor, risas y reverdeciendo cada rincón de Venevisión con su talento.

Y como dicen por ahí… “Eso es viendo el payaso y soltando la risa”, por lo que apenas pisó las afueras del canal de la colina, el universo conspiró para que continuara frente a la pantalla chica, esta vez en La Tele Tuya.

Fue el presidente de la planta televisiva, Esteban Trapiello, quien confirmó la noticia mediante sus redes sociales, afirmando que, el exitoso animador pasó a formar parte de las filas de dicho canal.

“Dado que muchísimas preguntas se me han formulado luego de la publicación de la salida de Wilmer Ramírez de VENENOVISION, debo decir que es absolutamente cierto, que ya hemos logrado un acuerdo”, confirmó.

En este sentido, indicó que, el exconductor de “Cásate y Verás”, saldrá al aire todos los viernes a las 10 de la noche, aunque no dio detalles sobre el programa en el que estará Wilmer.

Con información de Meridiano

Cactus24 (15-08-2025)

