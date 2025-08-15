Venezolanos son asesinados a tiros frente a su hija de 11 años en Boa Vista

Un hombre identificado como Keimer Gabriel Medina , de 34 años, y su pareja, Yudennys Daniela Vallenilla , de 30, fueron asesinados a tiros la noche del martes (12) en el barrio Senador Hélio Campos, al oeste de Boa Vista (Brasil). La hija de 11 años del conductor presenció todo el crimen. El sospechoso huyó a pie y aún no ha sido localizado por la policía.

La familia se encontraba dentro de un coche cuando fueron alcanzados por disparos. Keimer recibió dos disparos en la cabeza y uno en el hombro . Yudennys recibió un disparo en la cabeza . Se llamó a los Servicios Médicos de Emergencia (SAMU), pero ambos murieron en el lugar.

La hija de Keimer declaró a la policía que momentos antes, un coche blanco había recorrido la calle varias veces, aparentemente observando la zona. Luego se detuvo cerca de la casa donde se alojaban las víctimas.

La víctima se dirigió al coche, habló con el conductor y, poco después, el sospechoso subió al vehículo con las víctimas y la niña. Keimer conducía y, durante el trayecto, el pasajero sacó una pistola y disparó a la pareja.

Tras el crimen, el sospechoso salió del coche y huyó a pie. La niña logró salir del vehículo y pedir ayuda. Policías militares y agentes de la División General de Homicidios llegaron al lugar, y peritos forenses recuperaron el coche.

El caso está siendo investigado por la Policía Civil.

Cactus24 (15-08-2025)

