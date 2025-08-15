“Shrek 5″ retrasa fecha de estreno hasta 2027

El esperado estreno de Shrek 5 se ha retrasado por segunda vez.

DreamWorks Animation originalmente programó la secuela para el próximo verano, pero la retrasó hasta diciembre de 2026.

Ahora ha retrasado el lanzamiento hasta junio de 2027, según el sitio web estadounidense Deadline .

Aunque el informe no dio un motivo, los fanáticos y los medios de comunicación han especulado que el retraso fue para evitar competir con Avengers: Doomsday, Dune: Part III y Ice Age 6, que llegarán a los cines en diciembre de 2026.

Los fanáticos han expresado su decepción por el retraso, y uno de ellos escribió en X: «¿Otro retraso? A estas alturas, mis hijos les estarán mostrando Shrek 5 a sus hijos».

La primera película, estrenada en 2001, siguió la historia de un ogro que no quiere nada más que que lo dejen solo, pero termina en una búsqueda para rescatar a una princesa atrapada en una torre.

En el camino, recibe ayuda de un grupo de inadaptados, entre los que se incluye un burro hablador y, más tarde, un gato que usa botas.

Fue un gran éxito para DreamWorks, recaudando 487 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

Luego el estudio volvió a traer a los personajes una y otra vez para tres películas más.

El número cinco será en realidad la séptima película de la franquicia más amplia, que incluye dos películas derivadas: El Gato con Botas y El Gato con Botas: El Último Deseo.

Cactus24 (15-08-2025)

