Inicia entrega del Bono Contra la Guerra Económica a los trabajadores públicos

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

Desde este jueves 14 de agosto, trabajadores activos de la administración pública reciben el bono contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria.

En cuanto al monto asignado, se conoció que equivale a 16.080 o US$ 119,57 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

ROYAL

El mensaje indica; «Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (agosto 2025) enviado por el presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública».

Cactus24 (15-08-2025)

