Inicia entrega del Bono Contra la Guerra Económica a los trabajadores públicos

Desde este jueves 14 de agosto, trabajadores activos de la administración pública reciben el bono contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria.

En cuanto al monto asignado, se conoció que equivale a 16.080 o US$ 119,57 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El mensaje indica; «Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (agosto 2025) enviado por el presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública».

Cactus24 (15-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.