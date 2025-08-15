Inameh pronostica lluvias en gran parte del país este viernes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé la presencia de lluvias en diversas regiones de Venezuela durante este viernes. La inestabilidad atmosférica se mantendrá activa, afectando a la mayoría del territorio nacional.

Según el reporte oficial, las primeras horas de la mañana registraron precipitaciones de intensidad variable en los estados Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Falcón, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales y el sur del Zulia.

Se espera un incremento de la inestabilidad atmosférica para las horas de la tarde, lo que generará lluvias de intensidad moderada a fuerte. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, afectando a una extensa lista de estados: Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia y Falcón.

De manera particular, las regiones de Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas experimentarán un patrón de lluvias más persistente y con mayor volumen durante todo el día.

En el caso de la Gran Caracas, el Inameh señala la presencia de nubosidad generadora de lluvias, con mayor incidencia en las zonas costeras e interiores. Las temperaturas en la capital oscilarán entre una máxima de 30°C y una mínima de 22°C.