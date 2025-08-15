Imputan a sujeto que agredió violentamente a su madre

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que será imputado por el Ministerio Público (MP) del estado Zulia, el sujeto que agredió a su madre de 82 años, en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez.

El individuo, identificado como Andrés Montaño, se encuentra aprehendido por el delito de femicidio agravado frustrado.

Montaño «de manera cobarde agredió salvajemente a su progenitora quien es una adulta mayor», propinándole múltiples golpes en todo el cuerpo, causándole graves lesiones.

Detención

De acuerdo a la información difundida por el periodista, Jhorman Cruz, la detención del victimario, suscitó luego de una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la agresión en una vivienda del sector Rómulo Gallegos.

Cuando la comisión policial llegó al lugar, el hombre intentó huir e insultó a los agentes, afirmando que «se la iban a pagar». Sin embargo a escasos metros fue detenido.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde el personal médico le diagnosticó politraumatismo y traumatismo craneoencefálico leve.

Cactus24 (15-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.