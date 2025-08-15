Hombre murió de un infarto mientras tenía relaciones íntimas con una mujer que conoció por internet

Un hombre falleció en un céntrico hospedaje de Juliaca, Puno (Perú). La necropsia ha confirmado que la causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio. Se descartó la hipótesis de un acto criminal.

La víctima, un trabajador minero de 39 años llamado Mateo, se encontró con una mujer. Ella se llama Rocío D.P.B.T. Ambos habían pactado el encuentro por redes sociales.

Según la declaración de la mujer, Mateo comenzó a sentirse mal. Tenía un intenso dolor en el pecho. Por ello, Rocío solicitó auxilio al personal del hospedaje. El hombre fue trasladado al hospital. Sin embargo, ya había ingresado sin signos vitales. El médico solo pudo certificar el deceso. El hombre presentaba un paro cardiorrespiratorio.

Detención de la acompañante y consecuencias

Tras la muerte, la mujer intentó irse del hospital. Esta actitud despertó sospechas en la policía. La intervinieron a pocas cuadras del nosocomio. Luego la llevaron a la Comisaría «A» de Juliaca para ser interrogada. Fue detenida de forma preliminar por presunto homicidio simple.

Las primeras hipótesis incluyeron un posible caso de «pepeo». La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizaron diligencias. Encontraron preservativos y otros artículos en la habitación. Estos fueron incautados como prueba.

Los resultados forenses confirmaron el infarto. Se desestimó la hipótesis de un crimen. El caso ha generado preocupación en la zona. Residentes y comerciantes afirman que este tipo de hospedajes operan de manera discreta.

Cactus24 (15-08-2025)

