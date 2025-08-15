Florida abrirá un nuevo centro de detención de inmigrantes denominado «Depósito de Deportación»

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves que el estado abrirá un nuevo centro de detención de inmigrantes denominado «Depósito de Deportación» en una antigua prisión clausurada en Sanderson, al norte de Florida, ampliando la capacidad del estado para retener y deportar migrantes.

La nueva instalación estará ubicada en el Instituto Correccional Baker, a unas 43 millas al oeste de Jacksonville, y tendrá inicialmente 1.300 camas y podrá ampliarse a 2.000.

DeSantis dijo que la instalación, que ha estado inactiva desde 2021, se basará en el éxito de Alligator Alcatraz en los Everglades y se espera que esté operativa en dos o tres semanas con personal de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales, reseña FOXNEWS.

«Hay una gran parte de la Correccional Baker que está vacía y no se utiliza para ninguna actividad penitenciaria estatal», declaró DeSantis en una rueda de prensa. «Hablando de infraestructura ya preparada, esto es algo muy atractivo desde esa perspectiva».

DeSantis afirmó que se estima que hay entre 50,000 y 100,000 inmigrantes indocumentados en Florida que ya tienen órdenes de deportación definitivas, pero que aún no han sido deportados.

DeSantis también elogió el «cambio radical» de política de la administración Trump para permitir que la Patrulla de Carreteras de Florida aplique legalmente las leyes de inmigración durante las paradas de tráfico.

Cactus24 15-08-2025

